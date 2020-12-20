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فن

البلطجية اللي محدش بيقدر عليها .. رضوى الشربيني تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، ابنتها بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى قائلة: " رغم انها اشقى حاجه فىً العالم لكن حضنها وحنيتها عليه ودمها الخفيف ملهومش وصف... غلابويه و بترد الكلمه بعشره لكن دائما بقول حياتى من غيرها مكنش هيبقى ليها طعم ولا معنى... النهارده اتولدت وش السعد والخير كله عليه... اخر العنقود البلطجيه اللى محدش بيقدر عليها ولا حتى انا.. يا رب يخليكى ليه انتى واختك و اعيش واشوفكم زى ما انتم عايزين  Happy birthday Tamara ". 


يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة أثارت بها جدلا كبيرا لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

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