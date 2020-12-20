البلطجية اللي محدش بيقدر عليها .. رضوى الشربيني تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني ، ابنتها بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت رضوى الشربينى قائلة: " رغم انها اشقى حاجه فىً العالم لكن حضنها وحنيتها عليه ودمها الخفيف ملهومش وصف... غلابويه و بترد الكلمه بعشره لكن دائما بقول حياتى من غيرها مكنش هيبقى ليها طعم ولا معنى... النهارده اتولدت وش السعد والخير كله عليه... اخر العنقود البلطجيه اللى محدش بيقدر عليها ولا حتى انا.. يا رب يخليكى ليه انتى واختك و اعيش واشوفكم زى ما انتم عايزين Happy birthday Tamara ".







