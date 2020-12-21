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حوادث

ضبط 4232 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر في الغربية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4232 عبوة "مكملات غذائية " غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات والمستشفيات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مخزن للمكملات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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