رئيس جامعة المنوفية يطمئن على حالة الطفلة ليلى عقب خروجها من عملية زراعة الكبد

تابع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، حالة الطفلة ليلى المصابة بفشل كبدى والتى أجريت لها عملية زراعة الكبد اليوم بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية.





اطمأن "مبارك"، على الطفلة عقب خروجها من غرفة العمليات، حيث استغرقت العملية 10 ساعات متواصلة قام بإجرائها فريق زراعة الكبد بالمعهد والذى نجح فى إجراء جراحة صعبة نظرا لحالة الطفلة المصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد وقامت والدتها السيدة ولاء جلال بالتبرع لها بالفص الأيسر من الكبد، وتم وضع الطفلة بغرفة عزل زراعة الكبد بالعناية المركزة ويتم متابعة الحالة.





وجه مبارك الشكر لفريق الجراحة ولعميد المعهد الدكتور هشام عبد الدايم على جهدهم اليوم فى إجراء هذه الجراحة الصعبة، وهذا عهده دائما بمعهد الكبد القومى الصرح الطبى المتميز على مستوى مصر والدول العربية والمتخصص فى زراعة وعلاج أمراض الكبد.





قاد فريق الجراحة اليوم الدكتور إبراهيم عبد القادر رئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ومدير وحدة زراعة الكبد وعاونه فريق جراحى كفء ضم الدكاترة: هاني عبد المجيد، اسامة حجازي، حازم زكريا، اسلام ايوب، محمد بلابل، يحيي فايد، محمود مقشط، احمد سلام، محمد شرشر، سامي سامح، الدكتورة نرمين العدوي رئيس قسم طب الكبد في الأطفال، وقاد فريق التخدير الدكتور عصام عبد الفتاح، ميس نجلاء البمبي رئيس فريق التمريض بالعمليات.