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طبيب بجامعة بريستول البريطانية: سلالة كورونا الجديدة تنتقل أسرع بنسبة 70%

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور محمد محيسن، الطبيب بمستشفيات جامعة بريستول البريطانية، أن فيروس كورونا تحور وانتشر بصورة أسرع.

وأضاف: "تحور فيروس كورونا لـ17 نوعًا فى وقت واحد ولكن عدد حالات الرعاية المركزة أقل في حين أن الإصابات أصبحت أكثر، فضلاً عن تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية".

وأكد الدكتور محمد محيسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،  أن السلالة الجديدة من كورونا التي أعلن عنها فى بريطانيا وعدد من دول أوروبا تنتقل بصورة أسرع وانتقالها يتم بنسبة أسرع 70% من الفيروس العادي، وقد تؤدي الى انهيار النظام الصحي.

ووجّه الدكتور محمد محيسن، طبيب بمستشفيات جامعة بريستول البريطانية، رسالة إلى المصريين قائلا: "لازم تتعاملوا على أن الفيروس موجود وانتقاله سريع ولازم الناس تلتزم بإجراءات الوقاية وانتقال الفيروس سريع، والتجمعات فيها مشكلة خطيرة ولابد من استمرار الوعي".

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