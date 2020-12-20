د. هادي التونسي يكتب: متنمرون وضحايا

من منا لم يتعرض للتنمر، طفلا أو مراهقا أو بالغا، في أماكن الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية والشارع؛ فالتنمر لا ينقطع سواء من الشخصيات النرجسية والسيكوباتية التي تتلذذ بلفت الانتباه اليها بالإساءة للغير ومحاولة التظاهر بالقوة وبالسيطرة علي الاخرين والتحكم فيهم، وهم بهذا إنما يوحون بأن عدوانهم دليل علي نقص الثقة بأنفسهم وافتقارهم إلى فضيلة الاحترام المتبادل و قيم التعامل المهذب المتحضر و تمالك النفس والشعور بالآخر، او قد يكونون ممن تتملكهم مشاعر الغيرة والحقد والحرمان او تعرضوا صغارًا لعنف اسري او نشأوا في بيئة تمجد الاستقواء زرعت فيهم الخوف ان يكونوا مسالمين حتي لا يظنهم الآخرون ضعفاء.









ضحايا هؤلاء عادة من الخلوقين والودودين والمحبوبين او من المختلفين مهارة و ذكاء و بنية و عرقا او ممن يبدو فيهم ضعف و خجل و انطواء.

للأسف ان ظاهرة الاستقواء و الاستذكاء زادت في مجتمعنا في العقود الأخيرة لأسباب عديدة منها تراجع القيم و الضغوط الحياتية، و رغم ان النصح العام تجاه المتنمر هو تجاهله و حرمانه سلوكيا من الشعور بالانتصار، أذكر اني اذ كنت طفلا بدينا او يافعا يمتنع عن الاستجابة لضغوط التدخين كنت اترك الانطباع عند من تنمروا ان التنمر يؤتيهم بنتائج عكسية، ربما لاني اردت الا يفسر اخرون طبعي المسالم القائم علي الاحترام بأنه ضعف، فالمتنمر كما يقولون هو قوي جبان.









أحيانا لا نتصور مدى جسارة وتفرد ضحايا التنمر ان تحررت شخصياتهم من القيود، و لدي بهذا الشأن قصة محيرة لصديق عمر وروح أفتقده وربما لن القاه، ولنفترض ان عزيز هو اسمه.









عرفت عزيز في المدرسة الثانوية في أواخر الستينيات، كان شكلًا ولونًا ورداء اشبه بأوروبي في ثلاثينيات القرن الماضي؛ أشقر ابيض حليق الشعر قامته اقرب الي القصر، يرتدي سروالا واسعا داكنا و قميصا ابيض ونظارة بها لون ذهبي، وهو عكس ما كان شائعا بين شباب المدرسة ثم الجامعة من اطالة الشعر وارتداء الملابس الضيقة الملونة، كان خجولا منطويا يسعى الآخرون لإغاظته بأن يسمونه بياضة او تقاوي ويستفزونه بألفاظ فيما بينهم تثير توتره، كنت أراه بالغ الأدب والبراءة، وأشعر بالشفقة عليه حينما يظن مداعبة الاخرين له تنمرا.









لا أدرى كيف جمعتنا سنوات الجامعة ليكون الصديق المقرب، ربما أنس معي أمانًا او بعض دعم وخبرة يريدها، وربما كنت أحتاج لهذا الشعور بالبراءة و الحميمية التي يتمتع بها، و خاصة انني لم أكن وقتها شخصية انبساطية ترتاح بين الجموع بل كنت أتظاهر في الكلية احيانا بالخجل. هو وحيد والديه، اللذين اعداه بمثاليات و حياة اجتماعية محدودة ان يكون عماد الأسرة في شيخوختهما ، وكنت انا بالعكس نشطا رياضيا احب الموضة و الموسيقي و النوادي و الحفلات و حياة المرح بالتزام، وكنت أتصور انه سيكون أسعد اذا اصبح اكثر انفتاحا وحرية وتلقائية وثقة بمشاركتي هذا النمط من الحياة، وهو ما حدث بل و زاد الامر بالتحاقنا سويا بمجموعة طوعية للعلاج النفسي الجمعي، و النتيجة انه اصبح يتمتع بتلقائية و ثقة و توافق نفسي و سعادة بل وشعبية لم يتصورها من كانوا منذ سنوات يتنمرون عليه. و للحق فإن أسرته لم تعترض بل وثقت في. كنا دوما معًا، نأنس الي بعض ولو مارسنا السكون لدقائق، لم تكن بيننا اسرار، وكنا نضحك ونحن نتخاطر وننطق بنفس العبارات، وكان البعض يغار من مدي صداقتنا، كان يتمتع بصدق الحدس والسكينة والرحمة والتفهم، شخص يرتاح له الجميع.









لكن الحياة المهنية لم تكن في السبعينيات علي الصورة الوردية التي تخيلناها في الطفولة؛ فلم يكن التخرج من كلية الطب يكفل حلم عربي وعيادة وعروسة و عمارة و عزبة، بل اجبرت ضآلة المرتبات الكثيرين علي العمل في الخليج و الغرب، و هكذا بينما اخترت العمل دبلوماسيا اختار هو العمل طبيب أطفال في السعودية مفترقًا عن والديه،ثم تزوج فلبينية وأنجب منها، و كان اخر لقاء بيننا عام ١٩٨٩، و بعدها قال لوالديه انه سيزور أهلها في الفلبين الا انه غادر و أسرته الي الولايات المتحدة و اصبح لسنوات يهاتف والدته اسبوعيا من تليفون خارجي ليطمئنهما دون ان يدلي بمعلومات عن عنوانه و عمله، و لم يعرفا عنه شيئا حتي توفاهما الله، و حتي الان لا اعرف و لا اي من أصدقائه عنه شيئا.









لم أكن أتصور اثناء الدراسة وبالتأكيد من تنمروا عليه ووالداه ان تحرره نفسيا و من قيود التربية الأسرية يمكن ان يصل به الى هذه الجسارة والجرأة والمغامرة الي كل هذا؛ زواج اجنبية و هجرة و فراق وقطيعة عن بلده و أهله و أصدقائه ، لكن في النهاية ربما لا يعلم المتنمرون قدر ضحاياهم، وأن وراء المسالمة مارد لا نتوقع ما يفعل اذا انطلق؛ فالقوة ليست في السيطرة علي الآخرين بل في تمالك النفس، و الواثق بنفسه لا يحتاج العدوان لإثبات ذاته، و لا حتي الإعجاب ليتأكد منها، و من يحترم نفسه سيحترم الاخرين، فما يشين المرء ليس ما يسمعه بل ما يقوله ويفعله، ومن يتمتع بتوافق نفسي سيسالم الاخرين،و يتوافق مع مجتمعه و قد يكون قدوة فيه.



