إبراهيم عطيان يكتب: الفكر العربي كما هو

يعتبر التفكير الجمعي من الظواهر النفسية والاجتماعية التي لم تحقق نجاحات ملحوظة إلا أنها مازالت سائدة ومؤثرة؛ حيث يفترض فيها الجماهير اعتباطًا - دونما سبب أو مُبَرِّر، أن تصرُف الجماعة في معظم الحالات إن لم يكن جميعها، وموقفها تجاه حدثٍ ما يعكس سلوكًا صحيحًا وقراراتها دائمًا هي الأصوب.





وقد تطرقنا في مقال سابق بعنوان «التفكير بعقل الجماعة وسلوك القطيع» إلى فكرة سيطرة السادة وأصحاب الرأي على عقول العامة لتنفيذ أغراض شخصية ومكاسب فردية تخصُّهم فقط دون غيرهم، ولا تُعَبِّر عن مصلحة المجتمع.





وهنا نؤكد على أنه لا يخفى على أحدٍ ما للجماعة من سطوة على الأفراد تزداد بشكل ملحوظ ومستمر، حتى يفقدوا معها قدرتهم على التفكير وتحكيم العقل، والتمييز بين الخطأ والصواب، لتصل بهم تلك الحالة الشاذة، البعيدة عن تصور العقلاء إلى حدٍ خطير يسمى بـ «سلوك القطيع» فيتحولون إلى مجرد أدوات ودُمى تحركها خيوط دقيقة بأيدي السادة وصنَّاع القرار؛ لأنهم بلا وعيٍ يفترضون أن الأكثرية غالبًا تملك الرأي الصحيح، أما الأقلية فليس من واجبها إلاَّ تقفِّي الأثر وتنفيذ ما يُملى عليها.





وهذا ما ذكرناه في مقال سابق لمن أراد الاطلاع عليه وقراءته، تحت عنوان: «فن الإدارة وأدبيات اتخاذ القرار».





وهنا نتحدث عن جانب آخر للقضية، هو الأخطر على المجتمع؛ حيث تتولَّد الغرائز وتسيطر المشاعر غير المرغوبة على أفراد القطيع، مثل الحقد والنظرة السلبية للمجتمع، والمخاوف غير المبررة، أو الانصياع الأعمى لإملاءات السلطة أو الإيديولوجيا التي يتبعها، ومن ثم يأتي التعصب للعرق أو الجنس أو الحزب أو فكر الجماعة، قُلْ ما شئت في ذلك؛ فالعشب أخضر وساحات الرعي على السوشيال ميديا صارت فسيحة وكثيرة، والقطيع منها أكثر!..





وقد حدثنا التاريخ الإسلامي في ذلك كثيرًا، وضرب لنا القرآن الكريم من الأمثلة ما يكفي لنعتبر في مواضع كثيرة وواضحة، مسطرًا في كتاب الله تعالى عن هيمنة العقل الجمعي اللاواعى على الإنسان في القرون السابقة عند تعامله مع الأنبياء والرسل، فقال تعالى: { قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾، {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ { قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾،

{ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾، { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾،





وتمثل لنا هذه الآيات الكريمة أفصح الصِّور وأوضحها لانصياع تلك الأقوام الضالة لسيطرة العقل الجمعي، الذي ألغى فيهم عقول الأفراد وعطَّل في أذهانهم ملكة التفكير والنقد، وشوَّه نعمة الإدراك في نفوسهم، فخالفوا فطرة الله التي جبلهم عليها، فانحصرت آراؤهم ومعتقداتهم على تبني أفكار الجماعات الكبيرة التي لها الغلبة والشأن، وتحكم العقل الجمعي بمصائرهم ونهاياتهم، ولا أدل على ذلك من نهاية أبي طالب عم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، لما حضرته الوفاة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟

فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به، وكانت آخر كلماته من الدنيا: « بل على ملة عبدالمطلب » رغم قناعته الشخصية بصحة ما جاء به ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه وحبه الشديد له.





ولم تتوقف هذه الظاهرة عند تلك النماذج القديمة التي تحدثنا عنها، فقد اتضح بجلاء تأثيرها في عقول العامة وأفهامهم في العقود الأخيرة، بل وحتى في مشاعرهم وانفعالاتهم.





وقد لعبت الثورة المعلوماتية التقنية أخطر دور في انتشار هذه الظاهرة وسيطرتها على الرأي العام، فقادت الكثير من الأفراد إلى موافقة تصرفات وآراء أشخاص آخرين ومباركة أفكارهم دون الاقتناع بصحتها؛ وإنما لمجرد اتفاق وجداني فيما بينهم على كراهية شخص أو مؤسسة بعينها أو تيار سياسي وديني، ثم يتطور الأمر بعد ذلك إلى حد محاكاتهم وتقمص دورهم في أحيان أُخرى.





وعلى صعيد آخر لا يقل خطورة عن سابقه، قد برزت أنماط جديدة مستحدثة تخضع لظاهرة العقل الجمعي يمكنها أن تؤثر سلبًا في العلاقات الاجتماعية والأسرية، كالتندر بذكر الآباء والأجداد والتهكم بأساليب تربيتهم فتسقط هيبتهم تدريجيًا بلا وعي، وكذلك إظهار المعلِّم أو الشيخ بمظهر مبتذل لا يليق به، وكذا التعليقات السَّاخرة التي تقارن الدولة بدولٍ آخرى غربية أو عربية، ومقارنة الشخص العربي رجلًا أو امرأة بنظيرٍ غربي على سبيل التهكم، وقِس على ذلك إن شئت استئناس تصرفات وأفعال غريبة وشاذة، دخيلة على مجتمعاتنا وإلفها تدريجيًا بداعي التحضر !..





وبالرغم من هذا الدور السَّلبي الخطير الذي قامت به ثورة المعلومات في المجتمعات، إلاَّ أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعضًا من أساليب هذا التأثير الاجتماعي المعلوماتي قد ألقى بظلالٍ صحية، ولو بسيطة على المجتمع كتداول الرسائل الإيجابية المرئية والمسموعة والمكتوبة عبر شبكات التواصل، والرسائل التوعوية التي تهدف إلى الحد من نشر الشائعات، كما تعتبر ساحة جيدة للتعبير عن الرأي وتبادل وجهات النظر، غير أنها فرصة حقيقية لأصحاب المواهب ....





هذا قليل من إيجابيات كثيرة ومهمة تزامن ظهورها مع ثورة المعلومات، ولكن ما يعنينا في هذا المقام هو مراجعة المخزون الفكرى والشعورى التاريخى الكبير فى العقل العربى الجمعى اللاواعي، والاعتبار مما سبق، ولكى يحدث ذلك وتكون التجربة ناجحة ومؤدية إلى تغيرات تساعد في مواجهة مجتمعاتنا العربية لوضعها الحالى، نحتاج إلى التركيز على إصلاح الحقل الفكري، والتفكير بأسلوب فردي؛ لمراجعة القناعات...

بالطبع ما قرأتموه يمثل رؤية وقناعة شخصية ربما يتعارض البعض منها مع بعض القناعات وهذا أمر طبيعي؛ لاختلاف التوجهات، ولكن يكفي أن نتفق على أن ما رأيته قد بُني على وقائع وأحداث حقيقية وثقها القرآن الكريم لا مجرد رأي حركته مشاعر وأهواء.