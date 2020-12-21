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حوادث

إحباط محاولة بيع 300 إسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
إسطوانة بوتاجاز
إسطوانة بوتاجاز
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مستودع بوتاجاز بمحافظة القاهرة، لتجميعه 300 إسطوانة "بوتاجاز" صغيرة الحجم للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة 40500 جنيه. 

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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