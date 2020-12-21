إحباط محاولة بيع 300 إسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مستودع بوتاجاز بمحافظة القاهرة، لتجميعه 300 إسطوانة "بوتاجاز" صغيرة الحجم للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة 40500 جنيه.



