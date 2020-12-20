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استشاري صحة نفسية: تفتيش الهاتف ليس من حق أي طرف في العلاقة الزوجية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور منى شاكر استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن الحياة الزوجية قائمة على الثقة والتفاهم بين الطرفين، وفكرة تمسك الزوج برقم سري لهاتفه ليس تعني أن هناك خيانة أو أمر خطأ للطرف الآخر.

وأضافت منى شاكر، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن فكرة الخيانة من الممكن أن تحدث بعيدا عن هذا الأمر وليس شرطا، لافتة إلى أن التفتيش خلف الأخر أمر ليس من حق أي طرف والعلاقة الزوجية تسمو على كل هذه الأمور والأفعال وترفضها.

وتابعت استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، أن تفتيش الرجل في هاتف زوجته شيء مؤلم نفسيا للزوجة، متابعة أنه :"لأن فكرة الراجل يعرف سيدة اليوم ويتعرف على واحدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مقبولة نوعا ما وحينما يحدث هذا الأمر في العكس أمرا يشوه العلاقة الزوجية".

وأكملت الدكتورة منى،  أنه معروف في المجتمع العربي أن الست بعيدة كل البعد أن تقوم بعمل مثل هذه التصرفات وفكرة تفتيش الزوجة لهاتف زوجها يكون نوعا من أنواع الغيرة، ولكن إذا قام الزوج بتفتيش هاتف زوجته يكون مؤلم نفسيا ويسبب لها ألما نفسيا حقيقيا وإحساسا غير جيد.
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