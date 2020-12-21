7 قضايا فى حملات تفتيشية على مراكز التجميل بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





حيث شنت الاجهزة الامنية حملة نوعية إستهدفت مراكز التجميل بنطاق محافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط 7 قضايا بإجمالى مضبوطات (211 عبوة وقطعة "أدوية - مستحضرات تجميل" مهربة جمركيًا" ، وبدون مستندات مجهولة المصدر.



