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حوادث

7 قضايا فى حملات تفتيشية على مراكز التجميل بالإسكندرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

حيث شنت الاجهزة الامنية حملة نوعية إستهدفت مراكز التجميل بنطاق محافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط 7 قضايا بإجمالى مضبوطات (211 عبوة وقطعة "أدوية - مستحضرات تجميل" مهربة جمركيًا" ، وبدون مستندات مجهولة المصدر. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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