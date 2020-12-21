رئيس صحة النواب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة

قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن موضوع مخالفات تراخيص المنشأت الطبية يكمن سبب إنتشاره في رغبة الأفراد من الهروب من المسئولية القانونية وتحقيق مكاسب مادية طائلة بدون علم الجهات المعنية بالإشراف الطبي والتراخيص وذلك لعدم موافاتهم الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم المنشأت .





طالب " العماري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة العلاج الحر بإطلاق حملات تفتيش علي المراكز والعيادات التي تقع تحت مسمي "عيادات بير السلم" والتي تفتقد إلي الطرق الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة المقرر إتباعها لحماية صحة المواطنين وتجنب الأمراض التي تنتج عن إهمال أو خطأ طبي.





و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذا الأمر لا يحتاج إلي تعديل تشريعي بجزئية العقوبات بل يتطلب تقديم التوعية والإرشاد لكل من المريض و مالك المنشأة بضرورة إتباع شروط السلامة وذلك لأنها صممت لهذا الغرض وليس كأمر تعسفي يعطل من شئون التشغيل، فالقانون يتم وضعه لخدمة كل الأطراف بما يصب في الصالح العام .





جاء ذلك بعد أن قررت جهات التحقيق حبس طبيبة تغذية مزيفة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص داخل عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة.









وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير بذلك.









كما امرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.









وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض علي طبيبة تغذية مزيفة اثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة .









وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.









وتبين قيام المتهمة بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .









وعثر بداخل العيادة على ٩٣ الف قرص دوائى (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) و جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و ١٢ جهاز طبى يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، واعترفت بما نسب اليها.







