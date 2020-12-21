ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صحة النواب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
النائب محمد العماري
النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
Advertisements
سماح أنور
قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن موضوع مخالفات تراخيص المنشأت الطبية يكمن سبب إنتشاره في رغبة الأفراد من الهروب من المسئولية القانونية وتحقيق مكاسب مادية طائلة بدون علم الجهات المعنية بالإشراف الطبي والتراخيص وذلك لعدم موافاتهم الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم المنشأت .

طالب " العماري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة العلاج الحر بإطلاق حملات تفتيش علي المراكز والعيادات التي تقع تحت مسمي "عيادات بير السلم" والتي تفتقد إلي الطرق الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة المقرر إتباعها لحماية صحة المواطنين وتجنب الأمراض التي تنتج عن إهمال أو خطأ طبي.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذا الأمر لا يحتاج إلي تعديل تشريعي بجزئية العقوبات بل يتطلب تقديم التوعية والإرشاد لكل من المريض و مالك المنشأة بضرورة إتباع شروط السلامة وذلك لأنها صممت لهذا الغرض وليس كأمر تعسفي يعطل من شئون التشغيل، فالقانون يتم وضعه لخدمة كل الأطراف بما يصب في الصالح العام .

 جاء ذلك بعد أن قررت جهات التحقيق حبس طبيبة تغذية مزيفة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص داخل عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة.


وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير بذلك.


كما امرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.


وكان رجال مباحث القاهرة القوا القبض علي طبيبة تغذية مزيفة اثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة .


وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع ادوية ومكملات غذائية بدون ترخيص.


وتبين قيام المتهمة بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .


وعثر بداخل العيادة على ٩٣ الف قرص دوائى (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) و جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و ١٢ جهاز طبى يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، واعترفت بما نسب اليها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس شخص لاتهامه بحيازة 12 ألف قرص أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيا

حبس صاحب محل لحيازته 217 ألف عبوة سجائر مجهولة بحدائق القبة

غلق مركز للعلاج الطبيعي والتجميل بدون ترخيص بمركزي بني سويف وإهناسيا

بها أطباء مزيفون.. ضبط مركزين للعلاج بالأعشاب وآخر للتجميل بدون ترخيص في بني سويف

ضبط طبيبة تغذية مزيفة أثناء تواجدها داخل مركز للتخسيس بمصر الجديدة

حبس طبيبة "مزيفة" لبيعها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص

ترشيحاتنا

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

حسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة مصر

وزير التعليم ينفي حدوث أي تعديلات في نظام درجات أعمال السنة

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

حقيقة تطفيش لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك؟.. وزير الرياضة يوضح

هذا الدعاء يفرج الله كربك من أول مرة.. اغتنمه

Advertisements

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

عاطف عبد الغني: يجب كشف ما فعله روجيني في مصر ونشاطه التخريبي.. فيديو

محمد فاروق: مروان محسن طلب من موسيماني عدم المشاركة مع الأهلي

سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني

هذا الدعاء يفرج الله كربك من أول مرة.. اغتنمه

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

التربية والتعليم: كورونا لو غلبتنا هنأجل العام الدراسي واستمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع فقط

الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول سيارة من إنتاج الصانع الياباني تويوتا.. وما هو اللغز الخفي وراءها؟

خسارة تجاوزت 10 آلاف جنيه.. أب يقع ضحية عملية نصب بسبب بلاي ستيشن 5

كلب ضال يتسلل للجنة امتحانات ويلاحق معلمة أثناء إشرافها على الطلاب.. شاهد