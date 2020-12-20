ضبط 5796 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5796 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2506 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 218 مخالفة السير بدون تراخيص، و 14 مخالفة موقف عشوائى، و 45 مخالفة شروط التراخيص.



