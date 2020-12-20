ضبط 5796 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5796 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2506 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و218 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائى، و45 مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .