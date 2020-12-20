مبروك حبيبي .. جورجينا رودريجيز تهنئ رونالدو على جائزة القدم الذهبية.. شاهد

حرصت الإسبانية جورجينا رودريجيز، علي تهنئة صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد حصولة علي جائزة القدم الذهبية لعام 2020"









ونشرت جورجينا صور لـ كريستيانو رونالدو اثناء تسلمه الجائزة وعلقت قائلة "جولدن فوت 2020 مبروك حبيبي. أنت تستحق كل شيء وأكثر ... ❤️ مبارك"









وتسلم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، جائزة القدم الذهبية لعام 2020 فى نسختها الثامنة عشرة









وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 رغم تجاوز عمره الـ35 عامًا، متفوقا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، ونجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، وتم التصويت على الجائزة من قبل الجماهير.









القدم الذهبية جائزة كروية على المستوى الدولي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية و أبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عامًا على الأقل، وأن يكون صاحب قدرات كروية خاصة على المستوى الفردي وعلى مستوى الأداء الجماعي.









ويتم اختيار الفائز من بين عشرة مرشحين ترشحهم لجنة من المتخصصين، ويحق لكل شخص التصويت لواحد من المرشحين العشرة على الموقع الرسمي للجائزة.







