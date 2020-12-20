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اقتصاد

ضم أصول بقيمة 30 مليار جنيه.. هالة السعيد: 200 مليار جنيه رأس مال صندوق مصر السيادي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:36 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رأس مال صندوق مصر السيادي يبلغ 200 مليار جنيه، وتم حتى الآن ضم أصول بقيمة 30 مليار جنيه، لافتة إلى أنه من ضمن هذه الأصول "مجمع التحرير"، وأرض "الحزب الوطني".


وأضافت هالة السعيد، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on TV"، أن هناك بعض الأصول لا يتم ضمها إلى الصندوق، بل تتم إدارتها بالشراكة مع القطاع العام لتعظيم الاستفادة من الأصل دون ضمه إلى الصندوق السيادي مثل باب العزب، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحويل باب العزب لمنطقة أثرية وسياحية وسيكون داخلها حرف تراثية.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تمويل تعظيم الأصول يتم بشكل كبير من قبل القطاع الخاص والدولة تشارك بنسبة أقلية مقابل دور الصندوق في إدارة الأصل، منوهة بأن تمويل الصندوق لهذه المشروعات يأتي  من وزارة المالية.


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