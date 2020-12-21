اقتصادية النواب عن إحلال السيارات بالغاز: اتجاه عالمي هدفه تنشيط الإنتاج المحلي





قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تتجه لإعادة هيكلة منظومة السيارات بمصر سواء الأجرة منها أو الخاصة وهذا الإتجاه العالمي من شأنه توفير أموال طائلة للدولة والتي كان يتم إهدراها في إستيراد الوقود من مختلف الدول بما يشكل عبء زائدا علي الميزانية العامة والمصروفات.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تحديد أسس وإشتراطات لازمة بفئة سيارات الميكروباص التي سيتم عملها بالغاز وفقا لقرارات خطة النهوض بالصناعة بشكل خاص وبتحقيق التنمية الشاملة بشكل عام، لذا لابد من فحص نوعيات المحركات، إضافة إلي أن يشترط الإحلال للسيارات التي لم تتجاز معدل سير من 100 إلي 150 ألف كيلو متر وذلك لإنتقاء القابل للإحلال منها.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه لابد من تقديم كافة التسهيلات للمواطنين بهدف التحفيز والترغيب علي الإشتراك بهذه المنظومة وذلك عن طريق منح قروض ميسرة ذات فائدة بسيطة أو علي سبيل المثال زيادة مدة صلاحية الترخيص أو إعفاء من الضرائب لعدد معين من السنوات مما تمكنهم من الحصول عليها .





وأوضح النائب، أن منظومة إحلال السيارات لتعمل بالطاقة والكهرباء تمتلك فوائد عديدة علي عدد من الجوانب أبرزها الصحي والبيئي والإقتصادي، مما يكن له مردود إيجابي في حياة الأفراد كما يعمل علي تنشيط الإنتاج المحلي





جاء ذلك بعد أن قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إننا نهتم للاستماع لرؤية علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات.





وأشارت خلال كلمتها بالندوة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة والمنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات إلي أن الاهتمام باستراتيجية صناعة السيارات توجه لي منذ قدومي للوزارة، موضحة أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى للاستفادة منهم كدول المغرب وجنوب افريقيا من أجل توطين هذه الصناعة وهو ما يحتاج إلى العديد من التكاتف من جميع الوزارات كالنقل والمالية والإنتاج الحربي لوضع استراتيجية بمحاور نستطيع العمل عليها وكان هناك فكرة لإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام.





وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات، أن هناك مقترحا بعمل صندوق لتحفيز الصناعة يتم دعمه برسوم تنمية بقانون يتم إقراره، مشيرة الى ان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات أهم محاورها العمل بالغاز.





وأوضحت أن هناك توجها لتحويل عمل الميكروباصات بالغاز، موضحة أن هناك معايير لتحويل السيارات للعمل بالغاز بينها أن تكون حالتها تصل لنسبة 70% ؜.





واستكملت أن علماء مصر بالخارج يجب أن نستفيد من خبراتهم، لافتة إلى أنه كان هناك استراتيجيات لتحويل السيارات للعمل بالغاز إلا أنه كان يتم تحويل السيارات للعمل بالأجرة.



