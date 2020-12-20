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داعية إسلامي: الجود أكثر ثوابا من الكرم لهذا السبب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الكرم هو العطاء مع المسألة، أما الجود فهو العطاء بلا مسألة؛ بحيث أن يقوم الشخص بإعطاء الفقراء دون أن يسأل، لافتًا إلى أن الجواد أو الجود اسم من أسماء الله عز وجل، فالله هو الجواد، لأنه يعطي بلا مسالة، ويعطي من أمن ومن لا يؤمن، ومن يسأل ومن لم يسأل. 

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال ببرنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الله هو الجواد في اسمه وصفته، والرسول صلى الله عليه وسلم تعلم من ربه الجود، مشيرًا إلى أن هناك امرأة أعطت الرسول صلى الله عليه وسلم "بردة" أي سُترة، فلبسها النبي، فجاء صحابي وقال يا رسول الله: "اكسينها" أي اعطها لي يا رسول الله، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إليها بسبب شدة البرد، قام بخلع البردة وأعطاها للصحابي، وهذا دليل على كرم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم.  

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لكي يأخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى العالم، ومن الظلام إلى ضياء النور الذي أنزله رب العباد على الأرض.
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