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توك شو

بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ الكينج محمد منير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:41 م
محمد منير
محمد منير
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تعرض للإجهاد في الفترة الأخيرة، ولكن اليوم عاد إلى منزله.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، «حمد لله على السلامة يا نجم النجوم، يا حبيب الكل»، مؤكدا «كل الناس كانت متابعة حالتك وبتسأل عليك».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الكينج محمد منير صوت مصري أصيل، وكل الناس تحبه وتسمعه وتريد أن تراه في أحسن حال، متمنيًا «يارب يمتعك دايما بالصحة وترجع تمتع الملايين من محبيك».

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