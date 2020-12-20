الملكية لـ صندوق مصر السيادي.. هالة السعيد: دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ..فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم نقل ملكية مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعة أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي.
وأضافت هالة السعيد، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، أن هناك تعاونًا مع إحدى الشركات لوضع دراسة حول آليات استغلال مجمع التحرير، مشيرة إلى أن المجمع سيكون متعدد الأغراض، وتمت دراسة موقعه بشكل جيد من ناحية الكثافة السكانية والفندقية والمرورية الموجودة في المنطقة، كما تم عرضه على مجموعة من المطورين العقاريين والسياحيين لاستغلاله بشكل مثمر.
وأوضحت هالة السعيد ، أن الرسومات الخاصة باستغلال أرض الحزب الوطني مازالت تحت الدراسة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية وهناك دراسة لتحويل المنطقة إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية.
وتابعت هالة السعيد، أنه يتم الآن العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لأفريقيا وقد رحبت الدول بذلك.