الملكية لـ صندوق مصر السيادي.. هالة السعيد: دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ..فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم نقل ملكية مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعة أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي.





وأضافت هالة السعيد، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إى"، أن هناك تعاونًا مع إحدى الشركات لوضع دراسة حول آليات استغلال مجمع التحرير، مشيرة إلى أن المجمع سيكون متعدد الأغراض، وتمت دراسة موقعه بشكل جيد من ناحية الكثافة السكانية والفندقية والمرورية الموجودة في المنطقة، كما تم عرضه على مجموعة من المطورين العقاريين والسياحيين لاستغلاله بشكل مثمر.





وأوضحت هالة السعيد ، أن الرسومات الخاصة باستغلال أرض الحزب الوطني مازالت تحت الدراسة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية وهناك دراسة لتحويل المنطقة إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية.





وتابعت هالة السعيد، أنه يتم الآن العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لأفريقيا وقد رحبت الدول بذلك.



