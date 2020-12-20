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رياضة

الدوري الإنجليزي يواجه خطر التأجيل بسبب فيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:46 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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إسماعيل محمود
أكدت صحيفة تيليجراف"، اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من المباريات في الدوري الإنجليزي سيتم تأجيلها بسبب  فيروس كورونا في الفترة المقبلة.


وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم تأجيل عدد من المباريات في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا بعدما تفشت سلالة جديدة من المرض في بريطانيا.


وأكد جون أشتون المسئول السابق عن الصحة في شمال غرب إنجلترا أنه سيتم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي والمنافسات الأخرى بسبب فيروس كورونا، في ظل وجود كثير من التجمعات.


ودخلت العاصمة البريطانية لندن للمرحلة الرابعة من القيود الموضوعة من السلطات لمحاربة فيروس كورونا، لتدخل مرحلة الإغلاق الكامل، ما أدى لعدم إقامة أي مباراة تنتمي للعاصمة بحضور جماهيري.


وتستضيف 4 فرق في الدوري الإنجليزي 2000 مشجع فقط للمباريات على أراضيها وهي ليفربول وإيفرتون وبرايتون وساوثهمبتون.
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