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برلمان

النائب عبد الوهاب خليل: مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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القسم السياسي
انتقد عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي في التعليق على الأوضاع الحقوقية في مصر، قائلا: إنه مسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن، خصوصا وأن مصر، طوال السنوات الماضية حققت إنجازات كبيرة في مجال التنمية وفي مجال تعزيز حقوق الإنسان والانتصار للقانون.

وقال في بيان له اليوم، إن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر مصيره سلة المهملات، فهذا ما يليق به لأنه موجه ومغالط وملىء بالأكاذيب.

ولفت إلى إن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمر يتنافى مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية.

وأبدى عضو مجلس النواب، دهشته من تمرير القرار، بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 عضوا وهو ما يؤكد وجود مؤامرة كبرى على الوطن.

وطالب خليل البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.

وقال إنه لن يقبل أحد مصريا ولا عربيا فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات وانتهت حكايتهم.
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