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وزيرة التخطيط: الرئيس أعلن عن نية الدولة طرح شركات الخدمة الوطنية وأوفى بما وعد .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن الرئيس السيسي أعلن عن نية الدولة لطرح شركات الخدمة الوطنية وأوفى بما وعد والدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها ولذلك أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مرتمر عام وأوفى بذلك.

واضافت هالة السعيد خلال لقائها في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون ، أن الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبه من خلال قطاعات استراتيجية معينة في ظروف معينة مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود في النهاية إلى الشعب  فجميعه ملك للشعب في النهاية  .

وأوضحت هالة السعيد ، أن الولايات المتحدة تدخلت واستحوذت على شركات مالية بعد الأزمة المالية في 2008  مشددة على  أن الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصه.

وتابعت هالة السعيد ، أن نظريات إقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطه الدولة  اصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات مايتلائم مع ظروفها والتطورات الاقليمية   والمحلية  وهذا ماحدث ومن ثم  تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهًا إستراتجيًا   لاحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب  .

واستكملت هالة السعيد ، أن  الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار في الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية فنحن نحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية  أو  اي مؤسسة من مؤسسات الدولة .

واكدت هالة السعيد : " عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصري كان في حالة تراخي شديد قبل عام 2014 خاصة مع بداية الاصلاح الاقتصادي الذي  كان يستوجب إتخاذ قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية  أثبتت  أن الكيانات الكبرى هي من تحرك  الاقتصاد ويكون بوسعها  شد الاقتصاد وفي ذلك التوقيت  كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل  لاحداث توازن وهي مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة   .

وأكملت : " القطاع الخاص كان شريك أساسيا في التنمية وهو المشغل الرئيسي  الذي كان يشغل قبل عام 2011 كان يشغل نحو 65% من حجم قوة العمل  وبالتالي كل  مايكون هناك فرصة إستثمارية أو منتج إستثماري جيد للطرح للقطاع الخاص  نرحب بهذه الشراكة سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع  وزارة قطاع الاعمال  العام وبنك الاستثمار القومي الذي يملك شركات حكومية  كثيرة "
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