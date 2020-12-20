وزيرة التخطيط تكشف عن القطاعات التي ساندت الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استطاعت تخفيف الأعباء عن القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، لافتا إلى أن تم أيضا دعم القطاعات التي لها فرص كبيرة في تحقيق النمو .

وأضافت هالة السعيد في لقاء تلفزيوني مع برنامج كلمة أخيرة على قناة "ON TV"، أن قطاعات استفادت من الأزمة على رأسها قطاع الاتصالات التي أظهرت أزمة كورونا مدى أهميته لذلك قامت الدولة بزيادة حجم الاستثمارات بها 300%.

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وأشارت إلى أن هناك قطاعات ساعدت الدولة خلال أزمة كورونا منها قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع النقل واللوجيستيات.

وعن أولويات الحكومة في دعم القطاعات، لفتت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بضخ استثمارات كبيرة لقطاع الصناعة والصحة والتحول الرقمي الذي أدت الازمة إلى التعجيل في تطويره.