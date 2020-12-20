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أصل الحكاية

الأولى من نوعها في الوطن العربى.. قصة إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:05 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تعتبر كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالهرم  من أقدم كليات التربية الرياضية بالوطن العربى ، وقد تخرج في هذه الكلية العديد من الابطال الرياضيين الذين أثروا الحياة و لها حكاية طويلة بدأت عام 1937 .  


أنشئت كلية التربية الرياضية للبنين عام 1937 تحت مسمى المعهد العالي للمعلمين وكانت أقدم كلية للتربية الرياضية في العالم العربي، وكانت المعهد العالى للمعلمين وقتها يضم من بين أقسامه قسمًا للتربية الرياضية، وفي عام 1952 أصبح معهدًا مستقلًا باسم المعهد العالي للتربية الرياضية للمعلمين  حتى ضمت لجامعة حلوان عام 1975 تحت اسم كلية التربية الرياضية .


فى  عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.



وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (21) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (11) كليات أما باقي الكليات فعددها (10) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان القاهرة والجيزة.


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