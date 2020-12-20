الأولى من نوعها في الوطن العربى.. قصة إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان

تعتبر كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالهرم من أقدم كليات التربية الرياضية بالوطن العربى ، وقد تخرج في هذه الكلية العديد من الابطال الرياضيين الذين أثروا الحياة و لها حكاية طويلة بدأت عام 1937 .



