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أخبار البلد

الاجتماع الأخير.. لجنة الخبراء تستعرض طرح تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
اجتمعت بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، لجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3211 لسنة 2019، برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعضوية كل من الدكتور طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة السابق و اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة، والدكتور خالد عبد العزيز  حجازي أستاذ المحاسبة بجامعة النيل، والدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، و الدكتور محمد عبد الرؤوف أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، و المستشار ادهم الجنزوري المستشار القانوني بمشروع المتحف المصري الكبير،  و الدكتورة ميرهان رجب خبيرة العقود والاتفاقات الدولية بمشروع المتحف المصري الكبير، و المهندسة يمني اسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف المصري الكبير. بالاضافة إلى المكتب الهندسي والمكتب القانوني الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير .


وشارك بالاجتماع د.  الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير وكذلك اعضاء التحالف القائم علي اعداد وثائق ومستندات الطرح الدولية (PWC-Lord-Hill). 


وأًوضح الدكتور الطيب أن هذا الاجتماع، الذي شارك به د. خالد العناني وزير السياحة والاثار، يعتبر الأخير بالنسبة للجنة، حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها في عملية طرح تقديم و تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، تميهدا للإعلان عن التحالف الفائز قريبا، والتي يعقبها إبرام التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

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