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ناقد فني: المنصات هي التطور الطبيعي والتكنولوجي لصناعة السينما

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الناقد الفني رامي المتولي، أن المنصات هي التطور الطبيعي والتكنولوجي لصناعة السينما، قائلا "مقدرش أقول نوقف صناعة السينما لكن بتكلم حاليا أن نتوجه إلى المنصات مع التطور اللى حدث عليها خاصة فى ظل الظروف الصعبة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا".

وأشار الناقد الفني رامي المتولي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المسلسلات تعرض الآن على شاشات عرض كبيرة والفجوة قلت بين التلفزيون والسينما على مستوى التقنيات.

وأكمل الناقد: "احنا بننتج من 30 الى 40 فيلما فى السنة ومعظمها تجاري، والمشكلة الآن لها علاقة بعدد الحضور فى دور عرض السينما بشكل رئيسي"، مطالبا غرفة صناعة السينما بالسماح مؤقتة بالموافقة على عرض الأفلام فى السينمات بعد المنصات بسبب ظروف كورونا فقط.
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