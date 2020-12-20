ناقد فني: المنصات هي التطور الطبيعي والتكنولوجي لصناعة السينما

أكد الناقد الفني رامي المتولي ، أن المنصات هي التطور الطبيعي والتكنولوجي لصناعة السينما، قائلا "مقدرش أقول نوقف صناعة السينما لكن بتكلم حاليا أن نتوجه إلى المنصات مع التطور اللى حدث عليها خاصة فى ظل الظروف الصعبة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا".





وأشار الناقد الفني رامي المتولي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المسلسلات تعرض الآن على شاشات عرض كبيرة والفجوة قلت بين التلفزيون والسينما على مستوى التقنيات.



