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محافظات

لإصابته بفيروس كورونا.. عزل الدكتور فتحي فايد أمين المهن الطبية بالغربية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:40 ص
الدكتور فتحي فايد
الدكتور فتحي فايد
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن إصابة الدكتور فتحي فايد امين عام نقابه أطباء الاسنان والامين العام لاتحاد المهن الطبيه بمحافظة الغربية و البدء في اجراءات عزله فعليا داخل العزل الصحي بمستشفى حميات المحلة جراء الاشتباه لإصابته بفيروس كورونا. 

وكان "فايد" تعرض للاصابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد  متمثلة في ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس.

كما جرى أخذ عينه طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل المستشفى الحميات بالمحلة وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه داخل العناية المركزة.

كما باشر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية حاله التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوي فيروس كوفيد 19 من خلال إجراؤه كافه الجولات الميدانية لمتابعه اعمال الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لكافه الحالات تزامنا مع اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الاحترازية .

وكلف وكيل وزاره الصحة مديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة باهميه توافر كافه المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا.

وكشف وكيل والصحة أنه دفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي .

واعطي "حميدة" تعليماته إلي مديري الإدارات الصحية بأهمية التأكد من سلامه العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار تفشي فيروس كورونا .
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