وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم عربي» جرس إنذار للمصريين في الخارج

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مبادرة "اتكلم عربي" جرس إنذار للمصريين فى الخارج وجاءت فى توقيت مناسب، لافتة إلى أن الوزارة نظمت دورات للتعريف بالأمن القومي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المبادرة لترسيخ الهوية والتاريخ.





وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تفشي جائحة كورونا دفعتهم لسرعة إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" من خلال تطبيق "زووم"، قائلًا "كورونا خلتنا نتحرك أكثر ودخلت إلى تيك توك باعتباره منصة هامة للشباب".





وتابعت "الشباب والأطفال مهتمون بتطبيق تيك توك وكان لازم نستخدم هذه المنصات والتفاعل وصل إلى 30 مليون"، منوهة بأن هناك 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مبادرة "اتكلم عربي"، مشددة على دور أولياء الأمور لتفعيل المبادرة وتعليم الأبناء اللغة العربية.



