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اقتصاد

كيف ساهمت المشروعات القومية في تحسين حياة المواطن؟.. وزيرة التخطيط تجيب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:52 م
المشروعات القومية
المشروعات القومية
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آية الجارحي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستمرار في إنشاء واستكمال المشروعات القومية أمر في غاية في الأهمية، لافتا إلى أن هذه المشروعات لها العديد من الفوائد على المواطن المصري.

 

وأضافت هالة السعيد، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON TV"، أن إنشاء الطرق ساعدت في توفير الخدمات للمواطن في المناطق النائية، بجانب أن هذه المشروعات القومية استوعبت حجما كبيرا من قوة العمل خلال أزمة كورونا .

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك قطاعات ساعدت الدولة خلال أزمة كورونا، منها قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، إضافةً إلى قطاع النقل واللوجيستيات.


وعن أولويات الحكومة في دعم القطاعات، لفتت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بضخ استثمارات كبيرة لقطاع الصناعة والصحة والتحول الرقمي الذي أدت الازمة إلى التعجيل في تطويره.


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