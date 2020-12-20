هالة السعيد : الاقتصاد المصري سيحقق نموا بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي .. فيديو

توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي.
وأضافت هالة السعيد خلال حوارها في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن أسباب تراجع الفقر لاول مرة منذ عشرين عامًا ترجع إلى برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي طبقتها الدولة .
وأوضحت هالة السعيد ، أن الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه في الـ 100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين، مشددة على أن الرئيس وجه بتطوير ما تبقى من الألف قرية الأكثر فقرا.
وتابعت هالة السعيد ، أن تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العمالة غير المنتظمة أدت الى تعطل 15منها بشكل نهائي في ظل جائحة كورونا البالغة نحو 11 مليون عامل بالاضافة إلى أن 60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيا في ظل الازمة .
واستكملت أن منحة العمالة غير المنتظمة مساعدة إضافية وليست راتبا، مؤكدة أن الهدف من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها.
وأكدت وزيرة التخطيط أن خريطة الفقر في مصر تشير إلى أن ريف الوجه القبلي الأكثر فقرا في مصر، يليه حضر الوجه القبلي.
واختتمت هالة السعيد ، أن وزارتها تعمل على منهجين خلال الفترتين الحالية والقادمة أولهما في الوقت الحالي الانتهاء من خريطة الفقر علي مستوى المحافظات وثانيها العمل على إجراء مسح لمعرفة تأثير أزمة كورونا على الأسر المصرية وأعلى معدلات البطالة في مصر من حملة الشهادات الجامعية مؤكدة أن وزارة التعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني لخفض معدلات البطالة .