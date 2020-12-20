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هالة السعيد : الاقتصاد المصري سيحقق نموا بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:25 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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إبراهيم القادري
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو  ما بين 2% و 3.5% خلال العام المالي الحالي.


وأضافت هالة السعيد خلال حوارها في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن أسباب تراجع الفقر لاول مرة منذ  عشرين عامًا ترجع  إلى برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي طبقتها الدولة .


وأوضحت هالة السعيد ، أن الحكومة استثمرت أكثر من 15 مليار جنيه في الـ 100 قرية الأكثر فقرا خلال العامين الماضيين، مشددة على أن الرئيس وجه بتطوير ما تبقى من الألف قرية الأكثر فقرا.


وتابعت هالة السعيد ، أن تأثيرات  جائحة كورونا على قطاع العمالة غير المنتظمة أدت الى تعطل 15منها بشكل نهائي في ظل جائحة كورونا البالغة نحو 11 مليون عامل  بالاضافة إلى  أن 60% من العمالة غير المنتظمة تعطلت جزئيا في ظل الازمة .


واستكملت  أن منحة العمالة غير المنتظمة مساعدة إضافية وليست راتبا، مؤكدة أن  الهدف من تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة توسيع قاعدة الحاصلين عليها.
 

وأكدت وزيرة التخطيط  أن  خريطة الفقر  في مصر تشير إلى أن ريف الوجه القبلي الأكثر فقرا في مصر، يليه حضر الوجه القبلي.


واختتمت هالة السعيد ، أن وزارتها تعمل على منهجين خلال الفترتين الحالية والقادمة أولهما في الوقت الحالي الانتهاء من خريطة الفقر علي مستوى المحافظات وثانيها  العمل على إجراء  مسح لمعرفة تأثير أزمة كورونا على الأسر المصرية وأعلى معدلات البطالة في مصر من حملة الشهادات الجامعية مؤكدة أن  وزارة التعليم تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني لخفض معدلات البطالة .
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