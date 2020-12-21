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ديني

هل التسبيح عقب الصلاة المفروضة أم بعد السنة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
هل التسبيح يكون عقب
هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة ام بعد السنة
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محمود ضاحي
هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة ام بعد السنة ؟.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار،  أن التسبيح يكون بعد الصلاة المفروضة لو كان هناك عذر أو كان الانسان صلى الفرض وبعده السنة وسبح الله تعالى فلا مانع، لكن الوقت المفضل يكون بعد صلاة الفريضة. 

وفي سياق آخر قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصلاة على صحابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمعنى الدعاء لهم، منوهًا بأن هناك اعتقادًا خاطئًا وهو أن الصلاة على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدعة.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل ورد في السُنة النبوية المُطهرة ما يدل على استحباب الصلاة على الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- أم أن هذه بدعة؟».

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الصلاة على الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد بها الدعاء، ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أى ادعوا لهم.

وأفاد بأنه عندما نصلي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود إنما ندعو لهم فلا حرج من هذا الباب أن نصلي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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