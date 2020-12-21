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فن

بعد وفاة الدكتور رضا غالب.. حالة من الحزن في معهد فنون مسرحية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
سادت حالة من الصدمة والحزن على الطلبة والأساتذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعد وفاة دكتور رضا غالب، و هو أستاذ بقسم الدراما والنقد بالمعهد.

ووقف الحاضرون بمهرجان القومي للمسرح المصري دقيقة حدادًا على روحه بعد إعلان خبر وفاته.

يذكر أن يشارك في المهرجان 28 عرضًا مسرحيًا من مختلف القطاعات الإنتاجية ويستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام  لقطاع شئون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الأوبرا المصرية.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي تنطلق اليوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد والمخرج نجيب سرور.


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