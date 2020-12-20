محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات ليلا ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، في زيارة مفاجئة، مستشفى الحميات، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، والوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفى والفرق الطبية لاستقبال أية حالات اشتباه بفيروس "كورونا المستجد"، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى وتوافر مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرف الكشف والفرز، والتقى عددًا من أعضاء الفريق الطبي، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، كما استمع منهم عن مدى توافر المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية.





ووجه محافظ الفيوم، الطبيب المقيم بالمستشفى والفريق الطبى بتنظيم العمل، وأكد على تواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، وكذا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.









من جانب آخر، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثالث للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد ابوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية القوى العاملة، ومدير المنطقة الصناعية، ومدير إدارة التنمية المحلية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي إدارة مشروعك.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع تناول مناقشة فرص العمل المتاحة بشركات ومصانع القطاع الخاص، وكذا المتاح لذوى الاحتياجات الخاصة، وطرق وكيفية الترويج والإعلان لهذه الفرص، والوصول الى أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول عليها، فضلًا عن تشجيع الشباب وتيسير الإجراءات لحصولهم على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة لإقامة مشروعات تنموية من خلال المساهمات التي يقدمها برنامج مشروعك، بالإضافة إلى قروض التنمية المحلية.



