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رياضة

أشرف قاسم يكشف موقف مصابي الزمالك بفيروس كورونا.. وموعد حضور جازيللي التشادي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:28 م
اشرف قاسم
اشرف قاسم
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عمرو ابوبكر
كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا وبالأخص محمد عبد السلام. 

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن طبيب الزمالك اكتشف إصابة محمد عبد السلام لاعب الفريق بفيروس كورونا بالكشف العيني وليس بالفحوصات. 

وأضاف أن تم وضع خطة غذائية للاعبين بشكل جيد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لاستكمال بطولة الدوري والبطولة الإفريقية. 

وأكد قاسم أن الزمالك سعى لإقامة مباراتي جازيل التشادي في القاهرة من أجل المحافظة على صحة اللاعبين من فيروس كورونا. 

وأضاف "أرسلنا تذاكر الطيران للفريق التشادي، وننتظر وجوده لكي يقوم بإجراء المسحة لكي يمر عليها 48 ساعة، ولكن الرؤية غير واضحة حتى الآن". 

وأكد "ملتزمون باللوائح، ومستعدون بشكل كامل، ولكن نحن في انتظار الفريق التشادي، والأمر سيتضح غدًا بالكامل". 

وأشار قاسم إلى أن جازيللى التشادي كان سيقيم في القاهرة 17 يومًا على نفقة الزمالك، ولكنه لم يحضر حتى الآن، وهذا الأمر موفر لخزينة الزمالك وأكثر اطمئنانا على اللاعبين، متمنيا "الشفاء العاجل للاعبي الأهلي المصابين بفيروس كورونا".
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