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تفاصيل التأمين الصحي للمصريين بالخارج .. 50 ألف دولار للعلاج من كورونا.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، إن مصر أول دولة في العالم تقوم بعمل تأمين صحي لمواطنيها في الخارج في حال الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يسبقها أحد في هذه الخطوة سوى بعض الحالات الفردية لبعض الشركات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التأمين يشمل إقامة  الفرد في البلد المسافر لها لمدة 3 أيام.

ولفت إلى أنه سيكون هناك 50 ألف دولار تأمين لكل مصري يصاب بفيروس كورونا بعد سفره للخارج، وذلك لتحمل تكاليف علاجه في البلد الموجود فيها لمدة 3 أشهر من سفره من مصر.

أوضح المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أنه سوف يتم تزويد المسافر بعد إجراءه تحليل كورونا قبيل السفر وظهور نتيجته سلبيه، شهادة تأمين صحية ومعها كتيب صغير به لوكيشن يحدد مواقع بعض المستشفيات التي سيتوجه لها في البلد المسافر له.

أضاف أن هذا القرار يشمل كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تلزم الوافدين إليها من مصر بعمل تحليل كورونا «البي سي أر».

واستطرد المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال السفرللوقاية من كوورنا، مشيرا إلى أن الإغلاق يؤدي لوجود خسائر مادية إلى جانب الخسائر الصحية .

ولفت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكلفة العلاج من كورونا في الخارج، مشيرا إلى أنه تم عمل الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات التأمين .

وعبر المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، عن قلقه من موجة كورونا الثانية التي تشهد انتشارًا أكبر للعدوى بفيروس كورونا .
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