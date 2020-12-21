الداخلية في يوم .. ضبط جدة الطفل بائع الليمون بعد تعديها عليه .. حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات

ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة في الجيزة

ضبط جدة الطفل بائع الليمون لتعديها عليه بالضرب

كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى شركات الاتصالات بكفر الشيخ

ضبط 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ومطروح

3 أشخاص وراء سرقة شركة بالشرقية





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.





وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام "عاطل - سبق اتهامه في قضية سرقة وسائل نقل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية قتل عمد)، بانتحال صفة (خاله) واختبائه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبرفقته شقيقيه (أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالإعدام وحكم بالسجن المؤبد، والآخر مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالإعدام في قضايا "قتل – قتل عمد – سلاح ناري".





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم "3 مسدسات - 2 فرد رصاص - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة" بمواجهتهم اعترف الأول بانتحاله صفة خاله للهروب من تنفيذ الحكم الصادر ضده وحيازتهم الأسلحة النارية لتأمين هروبهم والمواد المخدرة بقصد الاتجار.





واتُخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الخطرة من المتاجرين في المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص.





ومن ناحيه اخرى كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما سبق نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول"، متضمنًا ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم، وما تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جدته لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة وبشأن تداول مقطع فيديو آخر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام جدة الطفل المذكور بالتعدي عليه بالضرب.

بالفحص تم استدعاء الطفل وعرضه على المستشفى تبين إصابته بكدمة في الرأس، وباستدعاء (جد الطفل وجدته) وبسؤالها عن مضمون المقطع.. أقرت الجدة بارتكابها الواقعة بقصد تأديبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى شركات الاتصالات وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ من محاسب بفرع إحدى شركات الاتصالات - كائن بدائرة المركز، باكتشافه سرقة خزينة الفرع وبداخلها "مبالغ مالية - عدد من كروت الشحن - جهاز DVR"، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأهالي قرر له مشاهدته لمجهولين يرتديان ملابس نسائية يحملان خزينة صغيرة حال خروجهما من الفرع، ولدى مشاهدتهما لأحد الأشخاص تخلصا من الخزينة بإلقائها بالطريق وهربا، وأضاف المُبلغ بعثوره على الخزينة وبداخلها جميع محتوياتها وجهاز DVR.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (فرد أمن إداري بالفرع محل الواقعة – "له معلومات جنائية مسجلة" ، وعامل - مُقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقرر فرد الأمن الإداري أنه نظرًا لعمله بالفرع محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينته عقد العزم على سرقته، وتمكنه من مغافلة الموظف الذى يحتفظ بمفتاح باب الفرع واستخراج نسخة منه واستعان بالعامل لتنفيذ مخططه وقاما بارتداء ملابس نسائية (للتخفي) وتوجها للفرع وتمكنا من الدلوف لداخله والاستيلاء على المسروقات وأثناء هروبهما فوجئا بمرور أحد الأشخاص فتخلصا من المسروقات بإلقائها بالطريق العام وهربا، وبمواجهة العامل بما جاء باعترافات المتهم الأول أقر بها وتم بإرشادهما ضبط الملابس المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.





ومن ناجيه اخرى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية - مطروح) من ضبط 20000 عشرون ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بالطريق الدولى الساحلى مطروح/ الإسكندرية بدائرة قسم شرطة مطروح.

وتم ضبط 10000 عشرة آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص (عاطل) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2.400.000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.



