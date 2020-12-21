بـ تمرة.. راندا تقضي على مشكلة بشرتها وتؤسس مشروعها "ركن الطبيعة".. صور

اضطربت بشرتها فحالفتها الصدفة في أن يكون العلاج من صنع يديها، فكان لهذا الاضطراب باب خلفي للرزق والتفوق في حياتها، لتجسد عبارة"وراء كل محنة منحة كبيرة" ما مرت به "راندا" وكأنها فصلت إليها تفصيلًا.





عادت بالزمن إلى اليوم الذي أصيب فيه وجوهها وبشرتها بمشكلة استعصت الأدوية على حلها، وبدأت "راندا يوسف" في سرد قصتها " اتعرضت بشرتي لمشكلة واستخدمت أدوية كثيرة لعلاجها ولكن دون جدوى، فكرت أجرب التمر على بشرتي وكانت النتيجة إن بشرتي تعافت من المشكلة".





كان "التمر" هو المفتاح السحري والكنز الذي عثرت عليه "راندا" في رحلة علاجها، لتنتقل به إلى رحلة عملها، فتحكي أبنة الـ 36 عامًا وتعود شجرة عائلتها لـ محافظة الوادي الجديد، قائلة لـ "صدى البلد":" بعد ما شوفت نتيجة التمر على بشرتي، وأنا بالأساس بميل للهاندميد، وأصولي وجذوري من محافظة الوادي الجديد يعني أصول التمر والنخيل، فقررت وقتها استغل كل العوامل دي وأعمل أول صابونة بالتمر".





أنارت الفكرة عقل "راندا" التي بدأت لتوها في البحث والتدقيق لإخراج "صابونة" لا يعلى على جودتها، فغاصت في تصفح المواقع والدورات التدريبية "الأونلاين" لتطبق ما تقراه وتراه بيديها.





محاولة تلو الأخرى حتى وصلت "راندا" خريجة كلية التجارة بجامعة القاهرة، بمنتجها النهائي لأول "صابونة" مصنوعة من التمر، وكان هذا هو المولود الأول لمشوار "راندا" في مشروعها "ركن الطبيعة" لتتسع من بعدها دائرة المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة والجمال التي تصنعها بأيديها.





"بعد ما انتهيت من صنع الصابونة كانت هناك خطوة الترخيص لها، وكانت المفاجأة في مصلحة الكيمياء، لما طلعت إنها مطابقة للمعايير الأوروبية من حيث الأمان والنظافة والجودة والسلامة"، ذاقت "راندا" بتلك الشهادة حلاوة صنعها.





فأصبح يزاحم الصابونة المميزة قائمة من المنتجات المصنعة بالتمر،" من بعدها بدأت أعمل مقشر من التمر وهو أول مقشر من هذا النوع ونتائجها مذهلة على البشرة، وبعده قهوة من نوة التمر، وتعمقت أكثر وأكثر في المواد الطبيعية وعملت منتجات هي الأولى من نوعها في مصر".





ردود الفعل رفعت من الروح المعنوية لأم الطفلين، فتلقت التعليقات الإيجابية والمبهرة على منتجاتها بروح التحد"كان كلام الناس وأرائهم في منتجاتي دافع أكبر في إن أكمل واتحدى الظروف، حتى لو كان في ناس بتبعدني بسلبياتها عن اكمال الطريق".





إلى جانب منتجات البشرة أعادت إحياء تراث قريتها في حياكة النخيل: "في الوادي الجديد مشهورين بـ حياكة النخيل، وبناءً عليه قررت أحيي التراث في إن أعمل ورشة تناقل خبرات من الناس الكبيرة للشابات بحيث يستمر التراث ويمتد لأجيال قادمة، ولكن بلمسات عصرنا الحالي، ونجحت المبادرة في القرية للغاية".



