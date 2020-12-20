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فن

ثراء جبيل تتألق بجلسة تصوير جديدة في الصحراء ..شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تألقت الفنانة ثراء جبيل، في جلسة تصوير جديدة بفستان طويل من اللون "الطوبي" في الصحراء بعدسة المصور محمد رجب، ومكياج نوران يوسف، وتصفيف شعر مايكل.

ونالت الصور إعجاب المتابعين عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام" و"الفيسبوك".

يذكر أن ثراء قدمت العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "ذات"، و"نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس".

و"بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".
ثراء جبيل تتألق بجلسة تصوير جديدة في الصحراء ..شاهد
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