ثراء جبيل تتألق بجلسة تصوير جديدة في الصحراء ..شاهد

ونالت الصور إعجاب المتابعين عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام" و"الفيسبوك".

يذكر أن ثراء قدمت العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "ذات"، و"نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس".





و"بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".