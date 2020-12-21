ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة والد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
Advertisements
حسام الحارتي
اعلن نادي سموحة وفاة والد الهاني سليمان حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي على دراسة مباراتي وادي دجلة بالدوري أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذي يلاقية في الجولة الرابعة من الدوري بعد تأجيل مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة بسبب مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل سموحة مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري.

ونجح أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، في تحقيق رقم مميز في مشواره مع الفريق السكندري بالدوري الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة العاشرة على التوالي منذ توليه المهمة في الموسم الماضي خلفا للكابتن حمادة صدقى بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة.

واستهل سموحة مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري ليكمل الفريق مباراته العاشرة على التوالي بالدوري بدون هزيمة.

وأصبح أحمد سامي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأكثر خوضًا للمباريات دون هزيمة على صعيد بطولة الدوري بين المدربين المتواجدين حاليًا في البطولة المحلية فموسيماني تولى المهمة في لقاء المقاولون العرب بالدوري في الموسم الماضي وخاض 4 مباريات بالموسم المنقضي ولقاءين بالموسم الحالي دون خسارة.

ونجح مدرب سموحة فى اعادة تدوير لاعبيه رغم رحيل أهم 3 عناصر أساسية فى فريقه الموسم الماضى وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح، وتعاقد فريقه مع مجموعة من الصفقات المغمورة ولكنه رغم ذلك ظهر بمستوى رائع بشهادة خبراء اللعبة خصوصا بعدما بدأ فريقه فى تحقيق الإنسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى سموحة القدامى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كيف صنع أحمد سامى إنجاز المركز الخامس مع سموحة هذا الموسم؟

أحمد سامي: طريقة غزل المحلة غريبة علينا.. ونسعى للظهور بشكل جيد في الدوري

الأرض تلعب ضد أصحابها وظهور مميز للوافدين.. أبرز مشاهد ومظاهر الجولة الأولى من الدوري الممتاز

اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى

سموحة يستعد لمواجهة الإتحاد غدا رغم الغيابات

أحمد سامى ينافس موسيمانى على تحقيق رقم مميز فى الدورى

ترشيحاتنا

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل توقف مصر الرحلات مع بريطانيا بعد تفشي فيروس كورونا .. مصر للطيران ترد

أخبار الفن.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا.. سمية الخشاب ترقص بعد الحكم على أحمد سعد

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

تراجع الدولار واليورو أمام الجنيه .. آخر تحديث لـ أسعار العملات بمصر

محمود الخطيب يستقر على بديل طبيب الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة

5 أشياء تفعلها المرأة يحبها الرجال