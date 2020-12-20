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محمد أبوالعينين يبكي وينعى صديقيه محمد فريد خميس والشيخ صالح كامل بكلمات مؤثرة .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:37 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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حمزة شعيب
استعرض الإعلامي أحمد موسي، تقريرا عن نعي النائب محمد أبو العينين رجلي الأعمال الراحلين محمد فريد خميس وصالح كامل، وبكى أبو العينين في مستهل كلمته قائلا: "يعز علي أن أنعى أصدقائي على مدار أكثر من 30 عاما".

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال كلمة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "يعز علي أن أنعي رجال كانت لهم بصمات عربية وقومية كانوا رجالا بمعنى الكلمة حملوا في ضمائرهم الأمة العربية وحملوا الواجب الوطني".

وأوضح: "محمد فريد خميس كان صديقي ولست في حاجة لذكر تاريخ محمد فريد خميس فقد كان رجلا من رجال الصناعة ساهم بقلبه وعمله فكره لحمل اسم صنع في مصر وطاف العالم لتصدير منتج مصر".

وتابع: "يؤسفني أيضا أن أنعى أخا وصديقا كان محبا لمصر والأمة العربية وكان له مبادرات من نوع خاص وإذا حظيت يوما بالجلوس معه تتمتع بحديثه فقد كنا معا في مؤسسة الفكر العربي وكانت له آراء سديدة وكان يحلم بتوحيد الأمة العربية الفاضل الذي رحل عنا الشيخ صالح كامل".
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