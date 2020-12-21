تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-12-2020

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، مستهل تعاملات اليوم الاثنين21 ديسمبر 2020، ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في النك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي بنوك :"المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، والأهلي الكويتي"15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدول في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.