تحذير للطلاب.. عضو تعليم البرلمان يعلق على قرارات الدكتور طارق شوقي

أكد النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا، وحماية الطلاب من الإصابة وانتقال العدوى، محذرا الطلاب من التهاون.





وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه حال تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وحال ذلك دون أداء الامتحانات، يجب اللجوء إلى عمل أبحاث للتقييم، مثل التي تم الاعتماد عليها العام الماضي.





وأشار النائب إلى أنه في حال استمر ذهاب الطلاب للمدارس، يجب أن يتم تقسيم كل فصل على 3 مجموعات، وذلك تفاديًا لانتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.





كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن نظام التقييم والدراسة فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، وجاءت كالتالي:





١- عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك) مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

٢- للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

- لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0

- اتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.





٣- للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر.

منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١

- يشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا.

٤- لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل:

* منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري،

* منصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

*منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

* المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

* منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

* منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg





- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١

- يشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا

- الامتحانات على مستوى المديرية





٥- طلاب المرحلة الثانوية:

- على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل:

* القناة التعليمية مدرستنا ٢

* منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري

* منصة ادمودو ومنصة البث المباشر

* منصة حصص مصر

* منصة نظام إدارة التعلم: https://lms.ekb.eg/

* منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

* منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

* منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.