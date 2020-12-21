هندسة عين شمس تواصل امتحانات ميدتيرم لطلاب العذر الطبي





وأكد عميد هندسة عين شمس، أن الكلية لا تعتمد علي الكتب المطبوعة بل تعمل بنظام المراجع والمحاضرات العملية، لافتا إلي الانتهاء من دفع المصاريف الدراسية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة. واشار الي ان الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، بدأت امتحاناتهم يوم ١٩ ديسمبر لحالات الأعذار المقبولة عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين .وأضاف عميد كلية الهندسة لـ صدي البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي انه تم عقد امتحانات الميدتيرم.