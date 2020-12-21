هندسة عين شمس تواصل امتحانات ميدتيرم لطلاب العذر الطبي

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين . وأضاف عميد كلية الهندسة لـ صدي البلد، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي انه تم عقد امتحانات الميدتيرم.
وأكد عميد هندسة عين شمس، أن الكلية لا تعتمد علي الكتب المطبوعة بل تعمل بنظام المراجع والمحاضرات العملية، لافتا إلي الانتهاء من دفع المصاريف الدراسية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة. واشار الي ان الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، بدأت امتحاناتهم يوم ١٩ ديسمبر لحالات الأعذار المقبولة عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي.