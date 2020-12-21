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محافظات

صحة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية إلى الفرافرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
قافلة طبية - أرشيفية
قافلة طبية - أرشيفية
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الاثنين، ولمدة يومين بمنطقة أبو منقار بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

وأعلنت مديرية الصحة، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التي تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

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