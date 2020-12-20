ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الرياضة: فريق الكرة ثروة الزمالك الحقيقية ويجب الحفاظ عليه

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:54 م
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
Advertisements
حمزة شعيب
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجميع سيعمل من أجل الحفاظ على فريق الكرة بنادي الزمالك، معتبرًا أنه "ثروة" ولابد من الحفاظ عليه.

وقال وزير الشباب والرياضة، في خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نادي الزمالك كيان كبير، ونحن وراء هذا الكيان، ومجلس الإدارة مع اللجنة التنفيذية يتم بذل جهد كبير للغاية من أجل تحقيق النجاح المطلوب".

وتابع "الجميع في نادي الزمالك يبذل جهدا كبيرا، وفريق كرة القدم هو ثروة الزمالك الحقيقية ولابد من الحفاظ عليه".

فيما أشار أشرف صبحي، إلى أن بيج رامي استطاع بعزيمته التغلب على فيروس كورونا، مؤكدا أن إحدى الشركات الرعاية المصرية التي تابعت بيج رامي رياضيا حتى وصوله إلى مستر أوليمبيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة: حريصون على فريق الزمالك والقانون سيطبق على الجميع

أخبار التوك شو.. يسرا تعلق على واقعة التنمر علي شيكابالا.. رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك يكشف مصير المدير الفني

كمال درويش يطمئن جمهورالزمالك: لا داعي للقلق على فريق الكرة والبطولات لا تنتهي

البطل تم إعداده بمصر.. وزير الرياضة يهنئ البيج رامي بلقب مستر أولمبيا

البطولة الأكبر.. وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخي لـ"بيج رامي"

الاتحاد المصري لكمال الأجسام يوضح حقيقة عدم إدراج بطولة بيج رامي دوليا

ترشيحاتنا

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

طبيب بجامعة بريستول البريطانية: سلالة كورونا الجديدة تنتقل أسرع بنسبة 70%

محمد صلاح يهنئ بيج رامي بلقب مستر أوليمبيا .. شاهد

ممسكان بأيدي بعضهما وأيادي أبنائهما .. كورونا تخطف زوجين للموت

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

هاني شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد منير وحقيقة تدهورها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة

5 أشياء تفعلها المرأة يحبها الرجال