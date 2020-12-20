وزير الرياضة: فريق الكرة ثروة الزمالك الحقيقية ويجب الحفاظ عليه

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجميع سيعمل من أجل الحفاظ على فريق الكرة بنادي الزمالك، معتبرًا أنه "ثروة" ولابد من الحفاظ عليه.





وقال وزير الشباب والرياضة، في خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نادي الزمالك كيان كبير، ونحن وراء هذا الكيان، ومجلس الإدارة مع اللجنة التنفيذية يتم بذل جهد كبير للغاية من أجل تحقيق النجاح المطلوب".





وتابع "الجميع في نادي الزمالك يبذل جهدا كبيرا، وفريق كرة القدم هو ثروة الزمالك الحقيقية ولابد من الحفاظ عليه".





فيما أشار أشرف صبحي، إلى أن بيج رامي استطاع بعزيمته التغلب على فيروس كورونا، مؤكدا أن إحدى الشركات الرعاية المصرية التي تابعت بيج رامي رياضيا حتى وصوله إلى مستر أوليمبيا.



