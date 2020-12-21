هالة السعيد: تحويل باب العزب لمنطقة أثرية وسياحية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بعض الأصول الخاصة بالدولة المصرية لن يتم ضمها إلى صندوق مصر السيادي، لافتا إلى أنه سيتم إدارة هذه الاصول بالشراكة مع القطاع العام لتعظيم الاستفادة من الأصل دون ضمه إلى الصندوق السيادي مثل باب العزب.

وأضافت هالة السعيد، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on TV"، أنه من المستهدف تحويل باب العزب لمنطقة أثرية وسياحية وسيكون داخلها حرف تراثية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأصول لا يتم ضمها إلى الصندوق، بل تتم إدارتها بالشراكة مع القطاع العام لتعظيم الاستفادة من الأصل دون ضمه إلى الصندوق السيادي مثل باب العزب، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحويل باب العزب لمنطقة أثرية وسياحية وسيكون داخلها حرف تراثية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تمويل تعظيم الأصول يتم بشكل كبير من قبل القطاع الخاص والدولة تشارك بنسبة أقلية مقابل دور الصندوق في إدارة الأصل، منوهة بأن تمويل الصندوق لهذه المشروعات يأتي من وزارة المالية.

وقالت هالة السعيد إن رأس مال صندوق مصر السيادي يبلغ 200 مليار جنيه، وتم حتى الآن ضم أصول بقيمة 30 مليار جنيه، لافتة إلى أنه من ضمن هذه الأصول "مجمع التحرير"، وأرض "الحزب الوطني".



