ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موزع أغنية "ابقى قابلني" لـ صدى البلد: سعيد بردود أفعال الجمهور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر، في أغنية "إبقى قابلني"، والنجاح الذي حققته بعد أيام قليلة من طرحها.

قال عمرو الخضري، في تصريح لـ "صدى البلد": أشعر بسعادة كبيرة بعد ردود الأفعال الإيجابية على الأغنية، فقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور كما إنني سعيد بالتعاون الفني مع الفنان فضل شاكر، وأستعد لطرح عدة أعمال أخرى الفترة المقبلة من توزيعي مع عدد من النجوم".

تقول كلمات الاغنية: وابقي قابلني لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين .. ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين .. ده أنت بصراحة ما تتعاشرش .. فكرت أسامحك مفتكرش .. والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".

"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنية للحين عايش لـ فضل شاكر تقترب من 5 ملايين مشاهدة.. فيديو

استجابة لرغبة جمهوره .. فضل شاكر يطلق ابقى قابلني

بعد ساعات من طرحها.. ابقى قابلني لـ فضل شاكر تقترب من نصف مليون مشاهدة

أخبار الفن| ظهور مثير لـ فيفى عبده بعد شائعة وفاتها.. وعُمر رحمة حسن في عيد ميلادها

محاولات مستمرة.. 3 أسباب تؤكد فشل فضل شاكر في استعادة نجوميته

بعد 24 ساعة من طرحها.. ابقى قابلني لـ فضل شاكر تتخطى مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

موعد إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم؟.. وزير الرياضة يوضح

هل اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة لـ كورونا؟.. وزير الصحة الألماني يجيب

عضو لجنة كورونا يكشف مفاجأة حول وجود سلالة جديدة من الفيروس في مصر .. فيديو

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة