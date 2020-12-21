وزير الرياضة: عزيمة بيج رامي هزمت فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ان البطل المصرى العالمى بيج رامي نموذج مشرف للرياضة المصرية.





وأكد أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بيج رامي استطاع بعزيمته التغلب على فيروس كورونا، مؤكدا أن إحدى الشركات الرعاية المصرية تابعت بيج رامي رياضيا حتى وصوله إلى مستر أوليمبيا.





وعن أزمة منتخب الشباب قال صبحي: إن لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم للتحقيق في ملابسات أزمة منتخب الشباب، مؤكدا أن منتخب الشباب كان معه طبيب ولزيادة الاهتمام والعناية تم إرسال طبيب المنتخب الأول ومساعديه.





وأكمل: "عناصر منتخب الشباب في سن يسمح باللعب والمشاركة في البطولات حتى العام 2024.