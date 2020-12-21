متتكلمش عن الأسعار.. رضا عبد العال لـ تامر النحاس: انت السبب في غلاء أسعار اللاعبين

وجه الكابتن رضا عبد العال، المدرب الفني لنادي طنطا، الحديث لتامر النحاس وكيل اللاعبين، قائلا: "انت السبب في غلاء أسعار اللاعبين.. ومتتكلمش على ارتفاع سعر اللاعبين"، معقبا: "هو بيعرض سلعة وبيلم".
وتابع "عبد العال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، التعامل مع الدوري الدرجة الثانية صعب للغاية، معقبا: الدنيا صعبة جدا عندنا..مفيش مدرب ممتاز يقدر يشتغل مع دوري الدرجة الثانية".
وأكمل: "لحد دلوقتي لاعبي طنطا لم تحصل على مستحقاتها، معقبا: "مخدناش مليم من نادي طنطا ونتمنى أن الدنيا تمشي".
وأسترسل: لم يكن لدينا أي وقت من أجل وضع خطة لتدريب اللاعبين وإعداد اللاعبين للموسم الجديد، ولكن هذا لم يحدث نتيجة بدء الدوري باكرا.
وتابع "عبد العال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، التعامل مع الدوري الدرجة الثانية صعب للغاية، معقبا: الدنيا صعبة جدا عندنا..مفيش مدرب ممتاز يقدر يشتغل مع دوري الدرجة الثانية".
وأكمل: "لحد دلوقتي لاعبي طنطا لم تحصل على مستحقاتها، معقبا: "مخدناش مليم من نادي طنطا ونتمنى أن الدنيا تمشي".
وأسترسل: لم يكن لدينا أي وقت من أجل وضع خطة لتدريب اللاعبين وإعداد اللاعبين للموسم الجديد، ولكن هذا لم يحدث نتيجة بدء الدوري باكرا.