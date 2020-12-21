متتكلمش عن الأسعار.. رضا عبد العال لـ تامر النحاس: انت السبب في غلاء أسعار اللاعبين

وجه الكابتن رضا عبد العال، المدرب الفني لنادي طنطا، الحديث لتامر النحاس وكيل اللاعبين، قائلا: "انت السبب في غلاء أسعار اللاعبين.. ومتتكلمش على ارتفاع سعر اللاعبين"، معقبا: "هو بيعرض سلعة وبيلم".



وتابع "عبد العال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، التعامل مع الدوري الدرجة الثانية صعب للغاية، معقبا: الدنيا صعبة جدا عندنا..مفيش مدرب ممتاز يقدر يشتغل مع دوري الدرجة الثانية".



وأكمل: "لحد دلوقتي لاعبي طنطا لم تحصل على مستحقاتها، معقبا: "مخدناش مليم من نادي طنطا ونتمنى أن الدنيا تمشي".



وأسترسل: لم يكن لدينا أي وقت من أجل وضع خطة لتدريب اللاعبين وإعداد اللاعبين للموسم الجديد، ولكن هذا لم يحدث نتيجة بدء الدوري باكرا.