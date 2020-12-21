حسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة مصر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه حتي هذه اللحظة لم تظهر في مصر حالات مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في أوروبا حاليا وحذرين جدا من دخولها وتفشيها في مصر.





وأضاف «حسني» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار بمعني أن نسبة انتشارها بين المواطنين اسرع من انتشار كوفيد- 19.





وتابع رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أن زيادة أعداد الإصابة بكورونا في الوقت الحالي كان متوقعا لأن الإصابة تزيد في فصل الشتاء عن الصيف.





ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات المرور للتأكد من الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.





و أكد اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، أنه تم اليوم الأحد تنفيذ حملة تعقيم مكبرة بمجمع مواقف دمنهور بالاضافة إلى متابعة الالتزام بارتداء الكمامات.





وأوضح السبيعي، أنه تم التشديد على جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى التزام جميع السائقين بإرتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة حرصًا على أمنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الآخرين واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



