هالة السعيد: الرئيس وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطي نحو 10 أشهر.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقه الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل كورونا.
وأضافت هالة السعيد خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي"، أن الدولة عملت على تخفيف الأعباء على القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، إذ أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته الاقتصادية.
وأوضحت هالة السعيد، أن الحكومة ضخت استثمارات في القطاعات التي تمتلك فرصا للنمو خلال أزمة كورونا، إذ أن الدولة رفعت حجم استثماراتها في قطاع الاتصالات بنحو 300%.
وتابعت هالة السعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين لمدة 10 أشهر.
واستكملت هالة السعيد، أن أهم القطاعات التي ساندت الاقتصاد المصري الذي حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالي الماضي هي الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء ساندت الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا.
وأكدت هالة السعيد، أن أزمة كورونا دفعتنا للتركيز على توطين الصناعة وخلال الأزمة عجلنا من التحول الرقمي.
واختتمت الوزيرة أن الطرق والنقل هما شرايين التنمية الاقتصادية، إذ أن إنشاء الطرق ساهم في توفير الخدمات للمواطن في المناطق النائية بالإضافة إلى أن المشروعات القومية استوعبت حجم كبير من قوة العمل خلال أزمة كورونا.