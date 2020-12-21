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هالة السعيد: الرئيس وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطي نحو 10 أشهر.. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري الوحيد  في المنطقه الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل كورونا.

وأضافت هالة السعيد خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي"، أن الدولة عملت على تخفيف الأعباء على القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، إذ أن الاقتصاد  المصري يتميز بتنوع قطاعاته الاقتصادية.

وأوضحت هالة السعيد، أن الحكومة ضخت استثمارات في القطاعات التي تمتلك فرصا للنمو خلال أزمة كورونا، إذ أن الدولة رفعت حجم استثماراتها في قطاع الاتصالات بنحو 300%.

وتابعت هالة السعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير  السلع الاستراتيجية للمواطنين لمدة 10 أشهر.

واستكملت هالة السعيد، أن أهم القطاعات التي ساندت الاقتصاد  المصري الذي حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالي الماضي هي الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء ساندت الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا.

وأكدت هالة السعيد، أن أزمة كورونا دفعتنا للتركيز على توطين الصناعة وخلال الأزمة عجلنا من التحول الرقمي.

واختتمت الوزيرة أن الطرق والنقل هما شرايين التنمية الاقتصادية، إذ أن إنشاء الطرق ساهم في توفير الخدمات للمواطن في المناطق النائية بالإضافة إلى أن المشروعات القومية استوعبت حجم كبير من قوة العمل خلال أزمة كورونا.

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