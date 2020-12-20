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أخبار العالم

وفاة ابن شقيق أردوغان بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، وفاة أحمد أردوغان، نجل حسن أردوغان، شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ملليت" المحلية التركية، إن أحمد أردوغان نُقل إلى العناية المركزة في مستشفى قوجة إيلي الحكومي، بعد ظهور نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية، وظل متصلًا بجهاز التنفس.

وأضافت الصحيفة أن أحمد أردوغان توفي مساء الأحد رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن جثمانه سيدفن في مسقط رأسه، منطقة جونيسو في ريزي التركية لدفنه في مقبرة الأسرة في قرية دومانكايا.

وفاة ابن شقيق أردوغان بفيروس كورونا
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